الأثنين 10 محرم 1444 ﻫ - 8 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"ملتزمون بمساندتكم".. بيلوسي تلتقي زيلينسكي في كييف

1 - مايو - 2022
آخر تحديث: 1 - مايو - 2022 10:21 صباحًا
بيلوسي تصافح زيلينسكي

بيلوسي تصافح زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، على رأس وفد من الكونغرس، في العاصمة كييف.

وبحسب فيديو شاركه الرئيس الأوكراني على حسابه في “تويتر”، قالت بيلوسي: “قناعتنا أننا نزوركم لكي نقول لكم شكرا على قتالكم من أجل الحرية.. تخوضون معركة من أجل الجميع.. نحن ملتزمون بمساندتكم حتى انتهاء القتال”.

وكان من بين الوفد المرافق لبيلوسي النواب جايسون كرو وجيم ماكغفرن وآدم شيف. يُذكر أن الزيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وفي آخر تصريح له، أكد زيلينسكي أنه سيعيد بناء مدرج مطار أوديسا الذي أخرجته روسيا من الخدمة، قائلا إن أوديسا لن تنسى أبداً ما فعلته روسيا بها.

وكان حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو أعلن أن روسيا قصفت بصاروخ أطلقته من شبه جزيرة القرم، المدرج الذي افتُتح رسمياً في يوليو الماضي، وأوضح أنه لم يعد من الممكن استخدام الميناء الاستراتيجي الواقع على البحر الأسود.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

غارات إسرائيلية على قطاع غزة
الهدنة بين حركة الجهاد وإسرائيل تدخل حيز التنفيذ
فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يهدد بوقف أي حوار مع روسيا!!
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بايدن للمناخ والصحة بقيمة "430 مليار دولار"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
بيان عن الأوضاع المستجدّة في شركة طيران الشرق الأوسط
الدولار والليرة اللبنانية
مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!
الخبز
مادة مسرطنة بالخبز.. تقرير يثير هلعاً في بلد عربي