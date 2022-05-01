"ملتزمون بمساندتكم".. بيلوسي تلتقي زيلينسكي في كييف

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، على رأس وفد من الكونغرس، في العاصمة كييف.

وبحسب فيديو شاركه الرئيس الأوكراني على حسابه في “تويتر”، قالت بيلوسي: “قناعتنا أننا نزوركم لكي نقول لكم شكرا على قتالكم من أجل الحرية.. تخوضون معركة من أجل الجميع.. نحن ملتزمون بمساندتكم حتى انتهاء القتال”.

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

وكان من بين الوفد المرافق لبيلوسي النواب جايسون كرو وجيم ماكغفرن وآدم شيف. يُذكر أن الزيارة لم يعلن عنها مسبقا.

وفي آخر تصريح له، أكد زيلينسكي أنه سيعيد بناء مدرج مطار أوديسا الذي أخرجته روسيا من الخدمة، قائلا إن أوديسا لن تنسى أبداً ما فعلته روسيا بها.

وكان حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو أعلن أن روسيا قصفت بصاروخ أطلقته من شبه جزيرة القرم، المدرج الذي افتُتح رسمياً في يوليو الماضي، وأوضح أنه لم يعد من الممكن استخدام الميناء الاستراتيجي الواقع على البحر الأسود.