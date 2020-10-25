ملتقى الحوار السياسي بشأن ليبيا ينطلق الإثنين “عن بعد”

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الأحد، انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي ستبدأ يوم الإثنين عبر آلية الاتصال المرئي، بينما ينطلق اللقاء المباشر يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، في العاصمة التونسية.

وقال بيان نشرته البعثة الأممية إلى ليبيا على موقعها الرسمي “أن أن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت ”يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 أكتوبر“.

وأضاف البيان: ”كما أن الاجتماعات التشاورية مع العديد من الفرقاء الليبيين في الأشهر السابقة، سهلت إعادة إطلاق الملتقى السياسي الليبي“.

وأشار إلى أن ”ملتقى الحوار السياسي الليبي، هو حوار ليبي- ليبي شامل يعقد بناء على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن في قراره 2510 (2020) وقراره 2542 (2020)“.

وتابع البيان، أن ”اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، من فئات مختلفة، تم بناء على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل“.

وقال البيان: إن ”هذه المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات، بحيث يكون الحوار شاملا لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي“.

ودعت البعثة، عبر بيانها ”جميع المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تحمل مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي، والانخراط بشكل بناء وبحسن نية في المحادثات، وأن يضعوا ليبيا والمصلحة العامة فوق كل الاعتبارات“.

ولفت البيان، إلى أن ”البعثة ستطلق موقعًا إلكترونيًا تفاعليًا لتلقي المساهمات من الليبيين وتعليقاتهم حول سير أعمال الملتقى خلال اجتماع تونس، والاجتماعات المستقبلية ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي“.