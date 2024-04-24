ملثمون يهاجمون جلسة حوارية لمناهضة تزايد الفاشية في السويد

قالت الشرطة السويدية (الأربعاء 24-4-2024) إن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد هجوم شنه ملثمون على جلسة حوارية بالعاصمة السويدية ستوكهولم مضيفة أنها بدأت تحقيقا في الحادث.

وقالت منظمة “إكسبو” المناهضة للفاشية التي كان لها عضوا في الاجتماع، إن جلسة حوارية مسائية نظمها حزب اليسار حول تزايد الفاشية في السويد كانت على وشك البدء حينما دخل مجموعة من الملثمين المكان.

وأضافت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن المهاجمين استخدموا رذاذا وألقوا قنابل دخان خلال هجومهم.

وقال ماتياس سكاجرهولم عضو حزب اليسار الذي كان حاضرا في الاجتماع لوكالة (تي.تي)السويدية للأنباء إن المهاجمين اعتدوا بالضرب على الحاضرين.

وأظهرت صور نشرتها منظمة “إكسبو” أشخاصا يقفون في ذهول خارج مقر الجلسة، وكان أحدهم يعاني من جرح في جبهته.

وقال رئيس الوزراء السويدي‭‭‭ ‬‬‬أولف كريسترشون لوكالة (تي.تي) إن مثل هذه الحوادث ليس لها مكان في السويد.

وأضاف “الهجوم على اجتماع ديمقراطي هو هجوم على ديمقراطيتنا بأكملها”.