"ملفّات ساخنة" على طاولة بايدن ورئيس وزراء اليابان في البيت الأبيض

في قمّة ستبحث عددًا من الملفّات الثنائية والإقليمية والدولية، يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض في 13 كانون الثاني الجاري، رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بحسب ما أعلنت الرئاسة الأميركية.

فقد قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان، إنّ “الرئيس بايدن يتطلّع إلى الترحيب برئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو في البيت الأبيض يوم الجمعة 13 كانون الثاني/ يناير، لتعميق العلاقات بين حكومتينا واقتصادينا وشعبينا”.

كما أضافت أنّ الزعيمين سيبحثان في قمّتهما سلسلة من الملفّات الساخنة، من بينها خصوصًا كوريا الشمالية والصين وأوكرانيا والاقتصاد والتغيّر المناخي.

المتحدّثة أوضحت أنّ بايدن وكيشيدا، عملا خلال العام الماضي “سوياً بشكل وثيق لتحديث التحالف بين الولايات المتّحدة واليابان”، بما في ذلك عبر “تعميق التعاون بين البلدين في مجال التقنيات المتطوّرة”، ولفتت إلى أنّ الزعيمين عملا أيضاً من أجل أن تكون “منطقة المحيطين الهادئ والهندي منطقة حرّة ومفتوحة”.

بحسب البيان، فإنّ الرئيس الأميركي سيعرب خلال القمّة عن دعمه لتولّي اليابان الرئاسة الدورية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وكذلك للمقعد غير الدائم الذي شغلته لتوّها في مجلس الأمن الدولي لولاية تستمرّ عامين.