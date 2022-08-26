ملف أوكرانيا بين ماكرون ورئيس وزراء بولندا ‏

يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الاثنين مع رئيس ‏الوزراء البولندي ماتيوز مورافييتسيكي سبل دعم كييف بمواجهة موسكو ‏وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأوروبيين، كما أعلن قصر ‏الإليزيه الخميس‎.‎

وبالإضافة إلى ملف الحرب في أوكرانيا، سيناقش الزعيمان خلال قمتّهما ‏في الإليزيه “تحدّيات السيادة الأوروبية من حيث الدفاع والأمن، فضلاً ‏عن التعاون من أجل ضمان الأمن الكامل للجناح الشرقي لأوروبا”، ‏بحسب ما أفادت الرئاسة الفرنسية في بيان‎.‎

وتأتي زيارة رئيس الوزراء القومي الشعبوي إلى العاصمة الفرنسية التي ‏سبق له أن زارها في مارس 2021، بعد فترة من التوتر بين باريس ‏ووارسو‎.‎

وفي مطلع نيسان ، استدعت الخارجية البولندية السفير الفرنسي في ‏وارسو احتجاجاً على تصريحات لماكرون اتّهم فيها مورافييتسيكي ‏بـ”معاداة السامية اليمينية المتطرفة” و”التدخّل في الحملة السياسية ‏الفرنسية” بسبب قربه من مشاة البحرية‎.‎

وبولندا هي من بين أكثر المؤيدين لأوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي، كما ‏أنّها أيضاً من بين الأكثر انتقاداً لروسيا، على عكس ألمانيا وفرنسا على ‏وجه الخصوص اللتين كانت مواقفهما في بعض الأحيان أكثر حذراً‎.‎