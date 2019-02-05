ملف تبادل الأسرى في اليمن على طاولة عمّان مجدداً

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أعلنت الأمم المتحدة أن ممثلي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين سيجتمعون، الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمَّان في جولة جديدة من المباحثات لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، الذي أعلن عنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في ستوكهولم.

ومن المقرر أن تستمر تلك الجولة خمسة أيام سيتم خلالها بحث الردود التي قدمها كل طرف على ملاحظات الطرف الآخر، بعد جولة أولى عقدت في 16 يناير في الأردن أيضاً.

ويواجه تنفيذ هذا الاتفاق الذي أعلن عنه في محادثات السويد عراقيل تتمثل في إنكار الحوثيين لآلاف الأسرى والمعتقلين إضافة إلى تقديم أسماء قتلى المواجهات من عناصرهم ضمن قوائم الأسرى لدى الجيش اليمني الوطني.

وفي هذا السياق، أشار ماجد فضايل، وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الوفد، إلى أن هذه المرحلة ستتضمن تقديم الأدلة على ادعاءات الحوثيين والإثباتات المادية لدحض عدد منها.

ومن المتوقع أن يتبع تلك المرحلة تجهيز كشوفات نهائية بالأسماء المتفق عليها، فيما ستحال الأسماء المختلف عليها إلى لجنتين الأولى تختص بالمفقودين والأخرى بالجثامين.

” اتفاق تبادل الأسرى على المحك”

في المقابل، رأى مسؤول بارز في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن اتفاق تبادل الأسرى في اليمن بات “على المحك” بسبب الخلافات بشأن القوائم المقدمة.

وأوضح دومينيك ستيلهارت، مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن ثمة مشكلة أساسية تتمثل في أن كلا من الجانبين شكك في القائمة المقدمة من الطرف الآخر.

وأبلغ ستيلهارت مجموعة من الصحافيين، الاثنين، بأن الجانبين من المقرر أن يجتمعا مجددا في العاصمة الأردنية عمان الثلاثاء، لمناقشة اتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في ستوكهولم لتبادل السجناء.