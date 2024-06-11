ملك الأردن: لا يمكن لعملية إيصال المساعدات الإنسانية لغزة أن تنتظر وقف إطلاق النار

قال العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الثلاثاء 11 حزيران/يونيو 2024، إن عملية إيصال المساعدات الإنسانية لغزة لا يمكن أن تنتظر وقف إطلاق النار أو أن تخضع لأجندة سياسية.

وفي وقت سابق، قال الملك عبدالله: “الأردن قدم ما يقارب 75 مليون دولار من المساعدات الأردنية المباشرة لغزة منذ بدء الحرب”.

وأكد العاهل الأردني أن “الأردن بدأ بالفعل بإرسال المساعدات إلى الضفة الغربية منذ أشهر لدعم الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة”، وكشف أن “الأردن سينظر في إمكانية استخدام طائرات عمودية ثقيلة لتأمين المساعدات على المدى القصير وبمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار”، مؤكدا أن الأردن سيواصل عمليات الإنزال الجوي.

وشدد الملك عبدالله الثاني على أن “الممر البري الطريقة الأكثر فعالية لتدفق المساعدات إلى غزة”، وتابع: ” يجب أن نكون مستعدين الآن لنشر عدد كاف من الشاحنات لتوصيل المساعدات بشكل يومي”.

ولفت العاهل الأردني إلى أن “أهل غزة لا يتطلعون إلينا من أجل الكلام المنمق والخطابات بل إنهم يريدون إجراءات فعلية على أرض الواقع”.