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ملك الأردن يؤكد لبلينكن "ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية"

منذ 40 ثانية
بلينكن والعاهل الأردني

بلينكن والعاهل الأردني

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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم السبت، ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية لاستدامة وصول المساعدات إلى القطاع وضمان عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية الدولية.

ودعا ملك الأردن إلى تكثيف الجهود الدولية لإيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة دون انقطاع، ودعم المنظمات الإغاثية العاملة في القطاع.

وأشار إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، محذرا من أن الحلول العسكرية أو الأمنية لن تنجح، وفقما أوردت وكالة الأنباء الأردنية.

وأعاد العاهل الأردني التأكيد على دعم الأردن المستمر للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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