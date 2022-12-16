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ملك الأردن يحذر: سنتعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة

منذ 49 دقيقة
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين، مؤكداً أن الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن يُسمح بذلك.

تصريحات العاهل الأردني جاءت خلال تقديمه واجب العزاء برفقة الأمير الحسن بن طلال، (الجمعة 16-12-2022) بالعقيد عبد الرزاق الدلابيح، نائب مدير شرطة محافظة معان الذي توفي أمس الخميس خلال احتجاجات.

وعبّر الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته لبيت العزاء في ديوان الدلابيح بمنطقة الكفير في جرش، عن تعازيه الحارة لذوي الفقيد، قائلاً “هذا ابني وابن كل الأردنيين، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال المجرم عقابه أمام العدالة على جريمته النكراء”.

وشدد على “أننا لن نقبل التطاول أو الاعتداء على نشامى أجهزتنا الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطنين”.

وأشار إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وحقهم في التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية ضمن القانون، مؤكداً أن مؤسسات الدولة ستتخذ كل الإجراءات لمحاسبة الخارجين عن القانون.

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