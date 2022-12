ملك الأردن يحذر من تغيير الوضع القائم للأماكن المقدسة بالقدس

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، أن أي انتفاضة جديدة لن تصب في صالح الفلسطينيين ولا الإسرائيليين.

وقال في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الأميركية نشرتها اليوم “يجب أن نقلق من اندلاع انتفاضة جديدة. وإذا حدث ذلك… فإنه لن يصب في صالح الفلسطينيين ولا الإسرائيليين”.

كما أوضح أن المملكة الأردنية مستعدة “للصراع” إذا تغير الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس، مشيرا إلى أن هناك “قلقا” في بلاده بشأن محاولات في إسرائيل للضغط بغية إجراء تغييرات في وضع وصاية الأردن على الأماكن المقدسة في القدس.

ونقلت (CNN) عن العاهل الأردني قوله “إذا أرادوا الدخول معنا في صراع، فنحن مستعدون تماما”.

ومضى قائلا “دعونا ننظر إلى نصف الكوب الممتلئ، لكن لدينا خطوطا حمراء محددة، وإذا أراد الناس تجاوز هذه الخطوط الحمراء فسنتعامل مع الأمر”.

Jordan's king warns of "red lines" on Jerusalem holy sites as Benjamin Netanyahu prepares to take helm of hard-right Israeli government https://t.co/N0xenUpO4Y

— CNN (@CNN) December 28, 2022