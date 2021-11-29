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ملك المغرب يدعو لإعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

29 - نوفمبر - 2021
ملك المغرب محمد السادس

ملك المغرب محمد السادس

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دعا ملك المغرب، محمد السادس، إلى العمل على إعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من أجل التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين.

وقال محمد السادس في رسالة إلى رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: “نجدد الدعوة إلى إطلاق جهد دبلوماسي مكثف وفاعل، لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، في أفق التوصل إلى تسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين”.

كما دعا الملك المغربي المجتمع الدولي لمساعدة الطرفين على بناء أسس الثقة، والامتناع عن الممارسات التي تعرقل عملية السلام، مذكرا بمرور 7 سنوات على توقف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد على أنه “في انتظار تهيئة الظروف المناسبة لذلك، يتعين العمل على إعادة بناء الثقة بين الجانبين”، مبرزا أن “المغرب سيواصل جهوده من أجل توفير الظروف الملائمة، للعودة إلى طاولة المفاوضات”، مستثمرا مكانته والعلاقات المتميزة التي تجمعه بكل الأطراف والقوى الدولية الفاعلة.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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