الأحد 2 محرم 1444 ﻫ - 31 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ملك المغرب يُعرب عن تطلعه لإقامة علاقات طبيعية مع الجزائر

منذ 38 دقيقة
ملك المغرب محمد السادس

ملك المغرب محمد السادس

A A A
طباعة المقال

دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، السبت المغاربة إلى “مواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار” مع “الأشقاء الجزائريين”.

وأعرب محمد السادس في كلمة بمناسبة عيد العرش في المملكة، عن تطلع المغرب “للعمل مع الرئاسة الجزائرية لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك”.

وتابع محمد السادس أن “الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما”.

وقال الملك “في ما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين”.

وتدهورت العلاقات بين البلدين، عندما أعلنت الجزائر في أغسطس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متّهمة المملكة بارتكاب “أعمال عدائية” ضدّها. وردّت الرباط معربة عن أسفها لهذا القرار ورفضها “مبرراته الزائفة”.

كما اتهمت الرئاسة الجزائرية في نوفمبر الماضي المغرب بقصف شاحنتين جزائريتين وقتل ثلاثة من مواطنيها في الصحراء الغربية التي يدور حولها منذ عقود نزاع بين المغرب من جهة وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة ثانية.

وتطرق محمد السادس للغضب الشعبي الذي يسود البلاد جراء ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، وأوضح أن عوامل خارجية “إضافة إلى نتائج موسم فلاحي متواضع، (تسببت) في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. وهو مشكل تعاني منه كل الدول”.

وأشار إلى أنه وجه “الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق”، داعيا إلى “التصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار”.

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من أخبار العالم

علما ألمانيا وتركيا
وزيرة الخارجية الألمانية تشيد بطريقة تعامل تركيا مع ملف اللاجئين
خارطة توضح حدود غواتيمالا
مسلحون يطلقون النار على موقع حاشية رئيس غواتيمالا
 حرائق الغابات في شرق ألمانيا
شرق ألمانيا.. الجهود مستمرة لمكافحة حرائق الغابات المستعرة منذ أيام

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
القمح
سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
قتيل
جريمة مروعة في بكفيا.. قتل صديقه وقطع رأسه بسبب خلافات مادية