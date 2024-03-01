ملك النرويج سيبقى بمستشفى في ماليزيا للعلاج

أعلنت العائلة المالكة في النرويج اليوم الجمعة أن الملك هارالد سيبقى في المستشفى بجزيرة لنكاوي الماليزية لبضعة أيام أخرى للعلاج والراحة قبل أن يعود إلى بلده.

وكان الملك البالغ من العمر 87 عاما يقضي عطلة خاصة في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا عندما شعر بالإعياء قبل أيام قليلة.

وقال القصر في بيان إن “جلالة الملك لا يزال يتعافى”.

وطلبت الحكومة النرويجية أمس الخميس من الجيش تولي ترتيبات عودة الملك إلى النرويج.

ووصلت طائرة إجلاء طبي إلى لنكاوي اليوم الجمعة بعد مغادرة أوسلو في اليوم السابق.

ويتولى ولي العهد الأمير هاكون مسؤوليات والده في غيابه، ومن بينها الاجتماع الأسبوعي مع رئيس الوزراء والحكومة المقرر في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

ويشغل الملك هارالد منصب رئيس الدولة الشرفي في النرويج منذ عام 1991، وهو من أكبر ملوك أوروبا الذين لا يزالون على قيد الحياة. ودخل المستشفى مرارا بسبب إصابته بعدوى في السنوات القليلة الماضية كما خضع لعملية جراحية في القلب.

وينفي هارالد، الذي يحظى بشعبية كبيرة وهو من نسل الملكة البريطانية فيكتوريا، أي تكهنات بشأن حديث عن التنازل عن العرش ويؤكد أنه متمسك بخدمة النرويج مدى الحياة.