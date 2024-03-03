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ملك النرويج يُغادر المستشفى في ماليزيا ويتجه صوب بلاده

منذ ساعتين
ملك النرويج هارالد

ملك النرويج هارالد

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غادر ملك النرويج هارالد مستشفى في ماليزيا اليوم الأحد عائدا إلى بلده على متن طائرة إجلاء طبي بعد تلقيه العلاج من عدوى وتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب المؤقت.

كان قد تم نقل الملك (87 عاما) إلى المستشفى في أثناء قيامه برحلة خاصة في منتجع جزيرة لانكاوي.

وأقلعت الطائرة المجهزة لنقل المرضى من مطار لانكاوي في الساعة 1:05 بعد الظهر بتوقيت ماليزيا (0505 بتوقيت جرينتش).

وقالت العائلة المالكة في بيان إن الملكة سونيا كانت ترافق الملك الذي سيدخل المستشفى عند عودته إلى النرويج.

وأضافت أن “الملك سيكون في إجازة مرضية لمدة أسبوعين. سيكون ولي العهد في تلك الفترة وصيا على العرش ويتولى مهام الملك الدستورية”.

وترأس ولي العهد اجتماعات بالفعل في غياب والده.

وقالت العائلة المالكة أمس السبت إن الحكومة طلبت من الجيش النرويجي المساعدة في السفر.

ويعد الملك هارالد، الذي يتولى هذا المنصب الشرفي منذ عام 1991، أكبر ملوك أوروبا الذين ما زالوا على قيد الحياة. وتكرر دخوله المستشفى بسبب إصابته بعدوى في السنوات الماضية وخضع لعملية جراحية في القلب.

    المصدر :
  • رويترز

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