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ملك بريطانيا يستقبل بايدن في قلعة وندسور في 10 يوليو

منذ 17 ساعة
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2023 6:42 مساءً
قلعة وندسور

قلعة وندسور

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قال متحدث باسم قصر بكنجهام، الأحد، إن الملك تشارلز سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن في قلعة وندسور في العاشر من يوليو تموز.

وأضاف المتحدث أنه سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب عن الاجتماع الذي سيعقد في أحد أماكن إقامة الملك تشارلز خارج لندن.

وقال البيت الأبيض اليوم الأحد إن بايدن سيتوجه إلى أوروبا هذا الشهر لحضور اجتماعات في بريطانيا وليتوانيا وفنلندا.

كما سيلتقي في لندن برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وحضر بايدن جنازة الملكة إليزابيث العام الماضي وانضم إلى تشارلز وقادة آخرين في حفل استقبال مسائي قبل حضور مراسم الجنازة.

    المصدر :
  • رويترز

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