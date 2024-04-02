ملمحا إلى إيران.. غالانت: إسرائيل تعمل ضد الأعداء في شتى أنحاء الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت اليوم الثلاثاء إن إسرائيل تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتكبد أولئك الذين يهددونها الثمن، إلا أنه لم يشر مباشرة إلى غارة جوية إسرائيلية مشتبه بها أسفرت عن مقتل عدد من الضباط الإيرانيين في دمشق.

وقال غالانت أمام لجنة برلمانية، بحسب بيان صادر عن مكتبه “نخوض حاليا حربا متعددة الجبهات، ونرى أدلة على ذلك كل يوم بما في ذلك خلال الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف “إننا نعمل في كل مكان، وكل يوم، لمنع أعدائنا من اكتساب القوة وكي نوضح لأي أحد يهددنا -في شتى أنحاء الشرق الأوسط- أن ثمن مثل هذا الأفعال سيكون باهظا”.

وأمس الاثنين، ذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، أن القسم القنصلي في سفارة طهران بدمشق تعرض لهجوم صاروخي إسرائيلي.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، مقتل 7 من أعضائه بينهم جنرالان في “الهجوم الإسرائيلي” على البعثة بدمشق.

ورغم أن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها عن الاستهداف، فإن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن الهجوم “لم يستهدف مبنى السفارة الإيرانية، بل مبنى مجاورا لها كان بمثابة المقر العسكري للحرس الثوري”.

وأضافت أن “جميع القتلى في الهجوم عسكريون إيرانيون، قاموا بنشاط عسكري هناك لمدة طويلة من الزمن”.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات بعينها، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.