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ملياردير أسترالي يقترح خطة لإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة

منذ 40 دقيقة
شاحنات مساعدات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة

شاحنات مساعدات تنتظر الدخول إلى قطاع غزة

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قدم ملياردير أسترالي مقترحا لتصميم نظام “بوابات آمنة” على الحدود بين غزة وإسرائيل، يسمح بتسليم 10 آلاف طن من المساعدات الغذائية يوميا إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وكشف رئيس مؤسسة “مينديرو” الخيرية، أندرو فورست، أنه ناقش الخطة مع إسرائيل والفلسطينيين خلال الشهرين الماضيين.

وتعهد أيضا بتقديم مبلغ 5 ملايين دولار لتحسين الممر البري الإنساني من الأردن إلى الأراضي الفلسطينية، من خلال بناء مستودعات تخزين للسماح بمرور المزيد من المساعدات.

كما عرض الموقع الرسمي لرجل الأعمال، فيديو قال فيه إن “الخطة الأكثر طموحا تتمثل في بناء بوابات آمنة في 3 نقاط على طول الحدود بين إسرائيل وغزة، يمكن أن تصبح جاهزة للعمل في غضون 3 أسابيع، إذا أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لذلك”.

وأوضحت شبكة CNN الأمريكية أن البوابات الآمنة “ستتم مراقبتها عن بعد في 3 نقاط لم يتم تحديدها بعد، على الحدود بين إسرائيل وغزة، وسيتم إجراء عمليات مسح ثلاثية الأبعاد للشاحنات التي تقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية، عند الوصول والمغادرة من القطاع”.

ويسمح المقترح بفحص الشاحنات عبر النظام ثلاثي الأبعاد ثم توجيهها إلى مجمع آمن، وبمجرد وصولها إلى هناك يغادر السائق ويعود إلى إسرائيل، بينما يفتح باب آخر للمجمع من ناحية قطاع غزة ويدخل سائق آخر ليستكمل رحلتها إلى الجانب الفلسطيني.

ويتم فحص الشاحنات مجددا على الجانب الفلسطيني، قبل أن يتم فصل المقصورة لتفريغ المساعدات ثم إعادتها مجددا إلى إسرائيل، مع اتباع نفس الإجراءات التي تم اتخاذها عند الدخول.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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