مليار دولار.. مجموعة الفطيم تستهدف ضخ استثمارات ضخمة في مصر

قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الخميس إن مجموعة الفطيم الإمارتية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة ٧٠٠ مليون إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتوجه دول عربية خليجية ما يصل إلى 22 مليار دولار لمصر لمساعدتها في التغلب على أزمة في العملة، وهي ثالث عملية إنقاذ من نوعها في عقد، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المحللون مرونة أكبر في سعر الصرف لتجنب أزمات في المستقبل.

يشار إلى أن اجتماعاً عقد أمس بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رجل الأعمال الإماراتي عمر عبد الله الفطيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الفطيم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء ترحيب الدولة المصرية بالاستثمارات الأجنبية، والتقدير لدورها في دعم الاقتصاد، مشيداً بما حققته مجموعة الفطيم من إنجازات على مدار أعوام نشاطها بالسوق المصرية.

من جانبه أعرب الفطيم عن تفاؤله بما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وكذا الرسائل المطمئنة التي عكستها “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، مؤكداً أن دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص، يمثل دافعاً له للتفكير في كيفية استثمار الفرص الحقيقية ذات القيمة التي يزخر بها الاقتصاد المصري. كما استعرض الفطيم بعض التحديات التي تواجه قطاع التجزئة حالياً في مصر، كأحد تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة.