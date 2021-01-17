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مليون شخص في ألمانيا تلقوا لقاح كورونا

17 - يناير - 2021
ألمانيا بدأت مرحلة التطعيم ضد كورونا

ألمانيا بدأت مرحلة التطعيم ضد كورونا

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تلقى مليون شخص في ألمانيا لقاح كورونا حتى الآن وبعد أقل من 3 أسابيع من بدء عملية التطعيم ، حسب ما أعلن معهد “روبرت كوخ” .

ووفقا للمعهد فقد حصل مليون شخص وثماني وأربعون ألفا ومائة وستون شخصا (1048160) من سكان ألمانيا على التطعيم حتى الجمعة، وهو ما يعادل 1.26% من عدد السكان.

وعلى مدار يوم الجمعة تم تطعيم ما لا يقل عن 79759 شخصا، كانت مراكز التطعيم أبلغت بهم المعهد.

ومن المرجح أن تضاف أسماء أخرى لهذا العدد نظرا لتأخير الإبلاغ عن بعض حالات التطعيم التي تمت.

ومن الضروري للحصول على حماية كاملة من الفيروس تطعيم الشخص بجرعة ثانية بعد حوالي ثلاثة أسابيع من الأولى.

ومن الممكن أن تكون القيم المتاحة لسلطات الولايات الاتحادية الألمانية أعلى على المستوى الفردي لكل ولاية على حدة من تلك التي أبلغ عنها معهد “روبرت كوخ” بكثير، حيث يتم رفع التقارير إلى المعهد في وقت يتأخر نسبيا في بعض الأحيان.

وتم تلقيح حوالي نصف الحاصلين على التطعيم حتى الآن على أساس العمل المهني، وفقا لما يقوله المعهد ويمكن أن يكون هؤلاء مثلا أطباء وممرضات تم تطعيمهم لوجود مخاطر كبيرة بسبب تعرضهم للإصابة بالعدوى خلال العمل، إضافة إلى العاملين بدور رعاية المسنين.

وتم تطعيم معظم الحالات المتبقية بناء على تقدمهم في السن أو أنهم من نزلاء دور رعاية المسنين.

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