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مليون عراقي… عدد المختفين قسراً منذ 2003

10 - أكتوبر - 2020
المختفين قسرا

المختفين قسرا

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اعلن مركز جنيف الدولي للعدالة، السبت، ان أعداد المختفين قسراً في العراق بعد عام 2003، بلغ المليون عراقيّ.

وقال  المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة، ناجي حرج، في لقاء تلفزيوني، إن “هناك أعدادا هائلة للمختفين قسراً في العراق بعد 2003، وتصل تقديراتنا إلى مليون شخص”.

واستدرك “نعلم أن آلاف العراقيين قد فقدوا سواء في الموصل أو الأنبار وجرف الصخر وديالى وغيرها، ومنهم من هربوا من بطش داعش أثناء المعارك”.

وبشأن أعداد الضحايا الذين سقطوا في المظاهرات العراقية، أكد المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة أن هناك أرقاما مؤكدة تشير إلى وجود ما يقل عن 1000 قتيل بين المتظاهرين، بسبب استخدام القوة من قبل قوات الأمن، فضلا عن 25 ألف جريح.

وتابع أن “القوات الأمنية العراقية استخدمت العنف منذ اللحظات الأولى من التظاهر، وفي الساعات الأولى سقط القتلى وعشرات الجرحى، والتعامل كان بالسلاح الحي والعنف واستمر على هذا المنوال”.

ولفت إلى أن “الجهة المتورطة بقتل المتظاهرين هي الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، وما يتبع إليها من أجهزة أمنية، لأنها تمتلك سلطة استخدام السلاح، وكان من الواضح جداً أن السلاح المستخدم هو سلاح حكومي”.

 

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