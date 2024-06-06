ممثل خامنئي: إيران يجب أن تطرد مفتشي "الطاقة الذرية"

رداً على قرار أوروبي ضد البرنامج النووي لإيران، طلب حسين شريعتمداري ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، بطرد جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران.

وقال شريعتمداري عبر مقال في صحيفة “كيهان”، “لمواجهة هذه الخدعة المتعجرفة للغرب، تقع على عاتق الحكومة الموقرة مهمة جدية وفعالة، وهي طرد جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران”.

واتهم شريعتمداري مفتشي الوكالة بتقديم ” تقارير غير حقيقية ومتحيزة”.

وتبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس الأربعاء قراراً ينتقد إيران لعدم تعاونها بشأن تكثيف برنامجها النووي.

ووافق على هذا القرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين 20 بلداً من أصل 35.

وكانت الولايات المتحدة من بين الدول المؤيدة، رغم ترددها في الآونة الأخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.

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