مناجم الفحم “عصب الحرب” في أوكرانيا

تمثّل مناجم الفحم في دونباس الأوكرانية أحد الأوراق التي تراهن عليها كييف لإطالة نفس المقاومة ضدّ الهجمات الروسية، إذ توفّر هذه المناجم الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء، وتمثّل ”عصب الحرب“، وفق توصيف صحيفة ”لوموند“ الفرنسية.

ويقدّم تقرير الصحيفة وصفا لأحد المناجم الواقعة بعمق 460 مترا تحت الأرض، معتبرا أنّ المكان في ظاهره هادئ وآمن وبعيد عن خطر القذائف الروسية، لكنه معرّض للقصف بشدّة، حيث قد تؤدي أيّ ضربة تستهدف مصعدا واحدا من مصاعد المنجم إلى وقف توليد الكهرباء، وبالتالي الضخ المستمر للمياه، ما قد يتسبب في فيضان كارثي وتراكم الغازات المتفجرة في باطن الأرض.

ويوضح التقرير أنّ هذه الخطورة دفعت القائمين على منجم الفحم، الذي تملكه مجموعة ”داتك“ المملوكة للملياردير الأوكراني رينات أحمدوف، إلى إحاطته بتعزيزات أمنية مشددة، حيث يحرس الطريق المؤدي إلى المنجم جنود أقاموا نقطة تفتيش وحفروا خنادق ونشروا دروعًا خفيفة.

ويضيف التقرير أنّ للمنجم صورة ظلية مميزة يمكن رؤيتها لعشرات الكيلومترات، ويحيط به برجان خرسانيان ضخمان يبلغ ارتفاع أحدهما 100 متر، وهذه هي المصاعد الأكثر ضخامة والأعلى إنتاجا للفحم، ويقع البرج الثاني على بعد مائة متر، ويسمح لعمال المناجم والمعدات بالتنقل بين السطح والنظام الهائل لصالات العرض الواقعة تحت الأرض.

ويعمل في المنجم عادة 4 آلاف موظف وعامل تسببت الحرب في تخفيض 800 منهم غادروا للقتال ضد الغزو الروسي، حيث شارك نصفهم طواعية، بينما تمت تعبئة النصف الآخر، وفق ما أكدته ”لوموند“.

ويؤكد مدير المنجم أن ”الإنتاج بطيء جدًا بسبب نقص القوى العاملة، ويقول: ”نحن مضطرون لتقليص المناطق المستغلة، لكننا نواصل العمل الجاد لأن أوكرانيا بحاجة إلى الفحم لتوليد الكهرباء“.

وبالنسبة إليه، فإن هذه الحرب ”لا معنى لها لأن أوكرانيا بلد مسالم“، وفق قوله.

ويشير إلى أن ”لغة العمل هنا كانت دائمًا اللغة الروسية، وهذه ليست مشكلة، أما المراسلات والوثائق الإدارية المكتوبة فيجب أن تكون باللغة الأوكرانية وهذا أمر طبيعي في أوكرانيا“.

وتؤكد صحيفة ”لوموند“ أنّه ”منذ عام 2014، واحتلال جزء من نهر دونباس من قبل القوات العسكرية الروسية (أو الموالية لروسيا) قدمت الدعاية الروسية الوضع على أنه ”حرب أهلية“ بين ”عمال المناجم وسائقي الجرارات في دونباس الذين حملوا السلاح ضد القوميين الأوكرانيين“.

ووفق التقرير الفرنسي، ”تستثير هذه الرواية الحنين إلى السوفيتية، وهو أمر حاضر جدًا في دونباس، خاصة بين عمال المناجم، حيث إنه في ظل النظام السوفييتي تمتع عمّال المناجم بوضع اجتماعي متميز لأسباب أيديولوجية واقتصادية، وكان تعدين الفحم حلقة أساسية في الصناعة الثقيلة، وبالتالي في قدرة الاتحاد السوفييتي على التنافس مع الخصم الغربي“.

وتقول“لوموند“ إنه ”مع تفكك الاتحاد السوفيتيي واستقلال أوكرانيا فقد عمال المناجم في دونباس امتيازاتهم النسبية، وتراجعت مكانة المهنة باستثناء الانتماء إلى طبقة شجاعة إلى حد ما لمواجهة ظروف العمل الرهيبة تحت الأرض“.

لكن اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا أعاد إلى مهنة المناجم قوتها وأهميتها، ويقول ديمتري، وهو عامل منجم لديه 18 عامًا من الخبرة في هذه العملية، بابتسامة حزينة: ”نحن أقوياء وسوف نتحمل، لقد قمنا بالفعل بدفن أربعة منا، أربعة قاصرين غادروا للقتال، وبالنسبة لي هم أبطال، ومن جانبنا نحن نعمل بجهد مضاعف للتعويض عن نقص السلاح، نعمل بدون إجازات، وبتعبير أدق ألغت الحكومة الإجازات هذا العام“.