مناشدات حقوقية للضغط على طهران لاستيراد لقاحات كورونا

أعلن المرشد الأعلى علي خامنئي منذ فترة قريبة عن رفضه التام لاستيراد لقاحات مضادة لكورونا على الرغم من تفشي الوباء في بلاده، الأمر الذي لاقى استنكارا من الداخل الإيراني الذي طالب بفصل السياسة عن الصحة لا سيما أن إيران تواجه أزمة كبيرة في القطاع الصحي.

وفي هذا السياق، أطلقت جمعية حقوقية إيرانية حملة إعلامية، تناشد المجتمع الدولي للضغط على النظام الحاكم في إيران؛ لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا، وذلك ردا على قرار المرشد الأعلى، علي خامنئي، بحظر استيراد أي لقاحات مصنعة في الغرب، وذلك بحسب “إرم نيوز”.

وأعلنت جمعية ”العدالة“ الحقوقية عن حملة إعلامية بعنوان: ”فلتجبروا آيات الله في إيران بإتاحة لقاحات كوفيد-19 للإيرانيين“، في مناشدة لمنظمات المجتمع الدولي للضغط على النظام في طهران للعدول عن قرار حظر استيراد اللقاحات الغربية.

وأصدرت الجمعية الحقوقية بيانا، أكدت فيه أن ”النظام الإيراني خدع مواطنيه بحقيقة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وأخفاه عنهم منذ اليوم الأول لانتشار الوباء؛ وذلك لضمان مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية، في شباط/ فبراير العام الماضي“.

وطالبت الجمعية حكومات دول العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في محنته، ومساعدتهم للحصول على اللقاحات المناسبة، داعية إلى جمع تواقيع للحملة الإعلامية.

وقالت المتحدثة باسم الجمعية الحقوقية، فيروزه غفاربور لصحيفة ”كيهان.لندن“، إن ”هدف إطلاق هذه الحملة هو إنقاذ أرواح الشعب الإيراني، وضرورة الضغط على نظام طهران لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا“.

ويأتي هذا التحرك، بعدما أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، عن حظر استيراد لقاحات أمريكية وبريطانية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والتنديد في صفوف الأطباء الإيرانيين.

ووفقا لتقارير محلية، بعث عدد من كبار المسؤولين في القطاع الطبي الإيراني، رسالة إلى الرئيس حسن روحاني، مشددين فيها على ضرورة ”عدم تسييس عملية شراء لقاحات كورونا“.

وجاء في تغريدة نشرت على الحساب الرسمي الناطق بالإنجليزية لخامنئي في موقع ”تويتر“، أن اللقاحات الأمريكية والبريطانية غير مسموح بها بدخول البلاد.

ويعني التصريح عمليا حظر استيراد لقاحات فايزر-بايونتيك وموديرنا واسترازينيكا-أكسفورد.

وكانت منظمة ”العفو الدولية“ أدانت قرار المرشد الإيراني بحظر استيراد لقاحات كورونا، مؤكدة أن ”قرار خامنئي بحظر استيراد اللقاحات المصنعة في بريطانيا وأمريكا، لهو لعب بأرواح ملايين الإيرانيين، وأمر مخجل“.