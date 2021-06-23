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مناعة القطيع العالمية لمواجهة كورونا أصبحت "بعيدة المنال"

23 - يونيو - 2021
الكمامة باتت أمرا ضروريا في زمن كورونا

المحاولات مستمرة للقضاء على كورونا

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مناعة القطيع كانت الخيار الأفضل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكن يبدو مع استمرار تفشي الفيروس وبطئ عمليات التطعيم في كثير من دول العالم، أعاقت الوصول لهذا الهدف.

ومن أجل القضاء على جائحة فيروس كورونا، لا بد من تطعيم حوالى 70 في المائة من سكان العالم البالغ عددهم 7.9 مليار شخص، بينما لم يأخذ اللقاح سوى 10.04 في المائة منهم حتى يونيو 2021، وجميعهم من دول غنية، بحسب ما نقله موقع “ساينس ألرت” عن خبراء الصحة العامة.

ونقل الموقع عن دراسة علمية رصدت مجموعة بيانات حول توزيع اللقاح، تم تجميعها بواسطة مقياس السرعة التابع لمركز الابتكار الصحي العالمي في جامعة ديوك الأميركية، إشارتها إلى أن الوصول إلى مناعة القطيع العالمية بات “بعيد المنال”.

وأوضحت الدراسة أن الغالبية المحصنة تلقت لقاحها في الدول الغنية، بينما تلقى 0.9 في المائة فقط من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل، مشيرة إلى أن البلدان التي تمثل سُبع سكان العالم احتفظت بأكثر من نصف اللقاحات المتاحة بحسب تقديرات شهر يونيو 2021، ما جعل من الصعب على البلدان المتبقية شراء الجرعات.

وفي العام الماضي، وضع باحثون في جامعة “نورث إيسترن” دراسة خلصت إلى أن 61 في المائة من الوفيات في جميع أنحاء العالم كان من الممكن تجنبها إذا تعاونت البلدان على تنفيذ خطة توزيع لقاحات عالمية عادلة، مقارنة بنسبة 33 في المئة فقط إذا حصلت البلدان المرتفعة الدخل على اللقاحات أولا.

وأظهرت أحدث الإحصائيات حول كورونا في العالم، ارتفاع عدد الإصابات إلى 179 مليونا و554 ألفا و219 إصابة، الثلاثاء. وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و888 ألفا و850 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 164 مليوناً و259 ألفا و684 حالة.

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