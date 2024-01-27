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مناقشات أمريكية - صينية على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلدين

منذ 49 دقيقة
مستشار الأمن القومي جيك ساليفان

مستشار الأمن القومي جيك ساليفان

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أجرى مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، اليوم السبت 27 كانون الثاني/يناير، محادثات بناءة مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال اجتماعات في بانكوك حيث اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وإدارة المنافسة بين البلدين، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وأضاف بيان البيت الأبيض: “أكد السيد سوليفان أنه على الرغم من وجود منافسة بين الولايات المتحدة والصين، فإن البلدين بحاجة إلى منعها من الانزلاق إلى صراع أو مواجهة”.

وتدهورت العلاقات الصينية الأميركية في السنوات الأخيرة بسبب قضايا عدة مثل وضع تايوان والتجارة والتكنولوجيات الجديدة وصراع البلدين على النفوذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي وحقوق الإنسان.

لكن يبدو أن البلدين حريصان على معاودة الحوار، إذ أوفدت واشنطن عددا من كبار المسؤولين إلى بكين العام الماضي، وعُقِد اجتماع في تشرين الثاني/نوفمبر بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في كاليفورنيا.

وقالت وزارة الخارجيّة الصينيّة في بيان الجمعة “وانغ يي يزور تايلاند من 26 كانون الثاني/يناير إلى 29 منه” أي من الجمعة الى الاثنين موضحة أنه سيجري مباحثات مع جايك ساليفان خلال وجوده في بانكوك.

المصدر: رويترز

    المصدر :
  • رويترز

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