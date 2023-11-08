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مناقشات حول إعادة تشغيل خط الأنابيب من العراق إلى تركيا

منذ ساعة واحدة
خط أنابيب نفط

خط أنابيب نفط

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التقى مسؤولون في قطاع النفط بالحكومة العراقية للمرة الأولى مع ممثلين عن رابطة صناعة النفط في كردستان (إبيكور)، الأربعاء، لبحث استئناف الضخ من خط أنابيب التصدير المتعثر من العراق إلى تركيا.

وحضر الاجتماع الذي عقد، الأربعاء، في دبي ممثلون عن إبيكور والوزارة العراقية وشركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) وشركة نفط الشمال العراقية، وذلك بحسب بيان جرت مشاركته مع رويترز.

وأوقفت تركيا التدفقات من طريق تصدير النفط شمال العراق بعد حكم تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية في مارس آذار، أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وقال وزير الطاقة التركي في أكتوبر تشرين الأول إن خط الأنابيب جاهز لبدء الشحنات، لكن اثنين من كبار مسؤولي النفط العراقيين قالا في ذلك الوقت إن العراق لم يتلق إخطارا رسميا من تركيا بشأن ما إذا كان خط الأنابيب جاهزا.

وتضم “إبيكور” شركات النفط والغاز العالمية التي لها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عقود النفط أو الغاز بإقليم كردستان العراق، والتي اضطر الكثير منها إلى وقف الإنتاج نتيجة لإغلاق خط الأنابيب.

وخلال الاجتماع، أكد كل من “إبيكور” ومسؤولي الحكومة العراقية على الحاجة الملحة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط بالكامل بموجب شروط تجارية مقبولة للطرفين.

لكن مصدرا مطلعا قال إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وقال مايلز كاجينز المتحدث باسم “إبيكور” في بيان لرويترز “كان هذا الاجتماع خطوة أولية… نتوقع اجتماعات مستقبلية مع جميع أصحاب المصلحة”.

ويصدر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، نحو 85 بالمئة من خامه عبر موانئ في الجنوب. لكن الطريق الشمالي عبر تركيا لا يزال يمثل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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