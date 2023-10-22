"مناورات خطيرة".. الفلبين تتّهم سفينة صينيّة بصدم قارب تموين

سفينتان حربيتان فلبينيتان في جزيرة في المنطقة المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي (أ ف ب)

اتّهمت الفلبين سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بصدم قارب إعادة تموين فلبيني أثناء إبحاره متوجهًا إلى حامية عسكرية صغيرة في إحدى جزر بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وأكد فريق عمل حكومي فلبيني في بيان أن “المناورات الخطيرة” لسفينة خفر السواحل الصينية، تسببت باصطدامها بقارب إعادة تموين متعاقد مع القوات المسلحة الفلبينية، على بعد قرابة 25 كيلومترًا من جزيرة ساكند توماس شول المرجانية التي تسيطر عليها الفلبين.

وأشار البيان إلى أن “سفينة تابعة للميليشيا البحرية الصينية” صدمت في حادث آخر سفينة أخرى تابعة لخفر السواحل الفلبيني كانت ترافق قارب إعادة التموين”.

وأدان “فريق العمل الوطني لبحر الفلبين الغربي بأشد العبارات الأعمال الخطيرة الأخيرة غير المسؤولة وغير القانونية التي قام بها هذا الصباح خفر السواحل الصيني والميليشيا البحرية الصينية”، وفق البيان.