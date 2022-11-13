مناورات عسكرية إسرائيلية في الجولان حتى الخميس المقبل

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مناورة عسكرية ستبدأ مساء اليوم في الجولان السوري حتى الخميس المقبل.

وقالت القناة الـ13 العبرية “قرر الجيش البدء غداً بمناورة عسكرية في منطقة الجولان المحتل وستستمر حتى الخميس المقبل”.

وفي وقتٍ سابق، كان قد أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الأحد، عن انطلاق مناورة عسكرية في جنوب فلسطين المحتلة وتنتهي مساء يوم غد الاثنين.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان مقتضب: “إن المناورة العسكرية في “غلاف غزة” ستشمل التدريب في وقت متأخر من الليل، حيث سيتم إطلاق قنابل إنارة وسماع أصوات انفجارات في المنطقة”.

غارات إسرائيلية على سوريا

اعلن التلفزيون السوري، الأحد، مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم إسرائيلي على مطار الشعيرات العسكري في حمص.

استهدفت ضربات جوية إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، موقعا في ريف حمص الشرقي بسوريا، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، على موقعه، إنه رصد انفجارات في منطقة مطار الشعيرات العسكري بريف حمص، نتيجة قصف بأربعة صواريخ إسرائيلية، استهدفت مواقع في المنطقة.

وأشار المرصد غلى تواجد ميليشيات موالية لإيران و”حزب الله” اللبناني في تلك المنطقة، وسط محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.