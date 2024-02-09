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مناورات مشتركة فلبينية أمريكية في بحر الصين الجنوبي

منذ 12 دقيقة
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أعلنت الفلبين أنها أجرت مناورات مشتركة مع أمريكا في بحر الصين الجنوبي، وفق وكالة رويترز.

وقال الجيش الفلبيني إن الفلبين والولايات المتحدة أجرتا مناورات بحرية مشتركة في بحر الصين الجنوبي اليوم الجمعة، 9 شباط/فبراير الجاري.

وتزايد التعاون الأمني بين الدولتين الحليفتين وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي حيث تبادلت الفلبين والصين اللوم بشأن سلسلة من الخلافات.

وتطالب بكين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمر عبره مبادلات تجارية بمليارات الدولارات سنويا، متجاهلة قرارا صادرا عن محكمة دولية عام 2016 نصّ على ألا أساس قانونيا لموقفها.

    المصدر :
  • رويترز

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