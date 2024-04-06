مناورات مشتركة للفيليبين والولايات المتحدة وأوستراليا واليابان في مياه تطالب بها الصين

أعلنت الولايات المتحدة وأوستراليا واليابان والفيليبين أنها ستجري #مناورات عسكرية بحرية وجوية مشتركة في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه الأحد، وفق ما أفاد بيان مشترك لوزراء دفاع هذه الدول التي تسعى لمواجهة نفوذ بيجينغ المتزايد في المنطقة.

وقال البيان “إظهاراً لالتزامنا الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، ستجري قواتنا الدفاعية المسلحة مجتمعة نشاطاً بحرياً مشتركاً داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفيليبين في 7 نيسان 2024”.

وتأتي المناورات لقوات الدول الأربع في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب بيجينغ بالسيادة عليه بالكامل تقريباً، قبل أيام من عقد الرئيس الأميركي جو بايدن أول قمة ثلاثية مع زعيمي الفيليبين واليابان.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وصلت السفينة الحربية الأسترالية “وارامونغا” إلى مياه مقاطعة جزر بالاوان الفيليبينية التي تقع مقابل المياه المتنازع عليها.

وتصاعدت التوترات الإقليمية في المنطقة العام الماضي مع تزايد ثقة الصين في تأكيد مطالبتها بالسيادة على بحر الصين الجنوبي الذي تطالب به أيضاً الفيليبين واليابان، وكذلك الأمر في تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

ورداً على ذلك، سعت الولايات المتحدة إلى تعزيز تحالفاتها في المنطقة، بما في ذلك مع دول تجمعها بها معاهدات مثل اليابان والفيليبين.