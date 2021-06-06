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مناورة "التاج الخامس".. سلاح الجو الإسرائيلي يختبر جهوزيته لأي مواجهة مع إيران

6 - يونيو - 2021
سلاح الجو الإسرائيلي

سلاح الجو الإسرائيلي

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في سابقة هي الأولى من نوعها، شارك سلاح الجو الإسرائيلي، بمناورة “التاج الخامس” الدولية في إيطاليا، في محاولة لاختبار جهوزيته في أي مواجهة مرتقبة مع إيران، حسبما أشارت هيئة البث الإسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان له، إن “سلاح الجو يشارك في مناورة “التاج الخامس” الدولية في إيطاليا بمشاركة سلاح الجو الإيطالي، والأمريكي والبريطاني، حيث تدخل طائرات “آدير” من طراز F35 التدريبات التي تمتد لأسبوع”.

وأضاف أن “المناورة تهدف إلى تعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة كافة التهديدات وتعميق التعاون المشترك بين الأذرع الجوية للدول المشاركة، والتعرف على قدرات F35 الأكثر تقدما في العالم ومدى تفاعلها في بيئة جديدة، وستحاكي سيناريوهات عديدة من بينها التدريب النوعي في بيئة غير معروفة”.

وأشار إلى أن “القوات ستتدرب أيضا على سيناريوهات معارك جوية وجوية ارضية، وكيفية مواجهة التحديات في إطار تهديد صواريخ أرض – جو متقدمة والآليات المعتمدة لتقديم المساندة والدعم للقوات الأرضية والمواجهة على أرض العدو”.

وأوضح أنه “خلال التمرين ستنفذ القوات طلعتين يوميا الأولى ستتم بالتعاون مع طائرات F16 الأمريكية والثانية ستكون جزء من المناورة المشتركة مع أسلحة الجو الإيطالية والبريطانية بطائرات F35”.

من جانبها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “كان” إلى أن أحد أهداف هذه المناورة هو “الجهوزية ضد إيران”، موضحة أن هذا التدريب يستند على البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

ونقلت هيئة البث عن ضابط كبير في سلاح الجو الإسرائيلي قوله إن “طائرات F35 وصلت إلى إيطاليا في نهاية الأسبوع، بعد عام من الاستعدادات حول كيفية إبقاء الطائرات في دولة أجنبية”.

وأضاف أن “خطط المناورة تتطلب تعاونا بين الدول، بينها اكتشاف أهداف، وتهديدات ومساعدة القوات البرية التي تتعرض لتهديد”.

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