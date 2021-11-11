مناورة مشتركة للأسطول الأميركي الخامس في البحر الأحمر

أعلن الأسطول الأميركي الخامس، الخميس، إجراء القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية مناورة بحرية مشتركة مع القوات الإماراتية والبحرينية والإسرائيلية في البحر الأحمر، بداية من أمس الأربعاء.

وقال الأسطول الخامس الذي يتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقرا له، في بيان، إنه بدأ تمرين متعدد الأطراف على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر، يستمر 5 أيام على متن سفينة النقل البرمائية “يو إس إس بورتلاند”، حيث يشمل التمرين عدة تكتيكات.

وقال قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية (نافسينت)، نائب الأدميرال، براد كوبر، “من المثير رؤية القوات الأميركية تتدرب مع شركاء إقليميين لتعزيز قدراتنا الأمنية البحرية الجماعية”.

وأضاف في البيان: “التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين”.

ويعد التمرين البحري المشترك هو الأول من نوعه الذي يجمع البحرية الأميركية مع نظيراتها في الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وتملك الإمارات والبحرين علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في ضوء معاهدة إبراهيم التي وقعت برعاية الولايات المتحدة في سبتمبر من العام 2020، ما فتح آفاقا واسعة للتعاون بين الدولتين الخليجيتين وإسرائيل في مجالات عدة.

وتغطي منطقة عمليات الأسطول الأميركي الخامس مساحة مياه تقدر بما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع وتشمل الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي وثلاث ممرات مائية مهمة هي مضيقي هرمز وباب المندب وقناة السويس.

في سبتمبر، دشن الأسطول الخامس قوة جديدة هي الأولى من نوعها تحمل الرقم 59، حيث تهدف هذه القوة لدمج الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي بسرعة في منطقة العمليات الخاصة بالأسطول.