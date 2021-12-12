"مناورة مفاجئة" للجيش الإسرائيلي على جبهة غزة

أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مفاجئ،عن مناورة عسكرية في المنطقة الجنوبية للقتال على جبهة غزة.

وذكر الناطق باسم الجيش، الليلة الماضية، أن المناورة العسكرية سيشارك فيها أقسام التكنولوجيا

واللوجستيات وقسم العمليات وذراع البر، و ستمارس خلالها الأنظمة التكنولوجستيه سيناريو كاملا للقتال على جبهة غزة بمشاركة ذراع البر.

وأوضح، أنه خلال المناورة ستكون هناك حركة نشطه لقوات الجيش ونقل اسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة في جميع أنحاء إسرائيل.

وأضاف: “كما سيشارك الآلاف من جنود الاحتياط الذين سيتم استدعاؤهم الليلة للالتحاق بوحداتهم، تهدف المناورة لفحص جاهزية وكفاءة القوات ومدى استجابة قوات الاحتياط عند الاستدعاء.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كثف في الأشهر الأخيرة من تدريباته العسكرية على مختلف الجبهات الشمالية والجنوبية.

يأتي ذلك، في الوقت الذي حذرت فيه تقارير إعلامية وأمنية إسرائيلية من انفجار الأوضاع في قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية جديدة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، بسبب حالة الجمود في ملفات التهدئة وإعمار غزة وصفقة تبادل الأسرى.

والأسبوع الماضي، حملت الفصائل الفلسطينية بغزة، إسرائيل المسؤولية عن تداعيات المماطلة في رفع الحصار عن غزة، والتلكؤ المتعمد في ملف إعادة الإعمار.