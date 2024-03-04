منتظرا مؤشرات المركزي الأمريكي وبتكوين.. الدولار يتحرك بنطاق ضيق

تحرك الدولار الأمريكي في نطاق ضيق اليوم الاثنين 4 آذار/مارس الجاري، وتحت ضغط من انخفاض عوائد سندات الخزانة، إذ يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أكثر أهمية لاستقاء مؤشرات جديدة بشأن توقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي ) أسعار الفائدة.

وارتفعت عملة بتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين وسط تدفقات كبيرة على صناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصات.

وسجل اليورو أداء قويا بعد صعوده يوم الجمعة بنسبة 0.33 بالمئة في الوقت الذي يلوح فيه في الأفق قرار بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وتذبذب أداء الين حول 150 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي يراقبه المتعاملون عن كثب، في ظل محاولة المستثمرين تقييم ما إذا كان بنك اليابان قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية في وقت قريب هذا الشهر.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو والين وجرى تداوله عند 103.85 بحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش.

وكان المؤشر قد خسر 0.26 بالمئة يوم الجمعة بعد صدور بعض البيانات الضعيفة بشأن الإنفاق في قطاعي التصنيع والبناء.

أثر ذلك أيضا على عوائد سندات الخزانة وهو ما بدد الدعم الإضافي للدولار في ظل انخفاض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى منخفض بلغ 4.178 بالمئة للمرة الأولى منذ أسبوعين. وبلغ العائد نحو 4.2 بالمئة اليوم الاثنين.

ومن المقرر صدور قراءات مؤشر (آي.إس.إم) للتصنيع والخدمات غدا الثلاثاء، فيما تصدر بيانات التوظيف الشهرية يوم الجمعة.

وصعد الدولار 0.1 بالمئة إلى 150.28 ين إذ قيّم المتداولون التعليقات الحذرة الصادرة عن محافظ بنك اليابان كازو أويدا

أواخر الأسبوع الماضي والتي تفيد بأنه من السابق لأوانه استنتاج أن هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي قريب من التحقق.

تدرس الأسواق ما إذا كان بنك اليابان سينهي سياسة الفائدة السلبية في اجتماعه يومي 18 و19 مارس آذار أو سينتظر حتى أبريل نيسان أو بعد ذلك.

من جهة أخرى، لم يطرأ تغير يذكر على اليورو وظل عند 1.08435 دولار ليستقر بالقرب من ذروة النطاق الذي بلغه مؤخرا.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أولا في اجتماعه في يونيو حزيران لكنهم يأملون في استقاء مؤشرات إضافية بشأن التوقيت من المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.2663 دولار.

وارتفعت بتكوين في أحدث التداولات 1.2 بالمئة تقريبا من يوم الأحد حين بلغت 63350 دولارا بعد تسجيلها في وقت سابق 64284.75 دولار وهو الأداء الأقوى لها منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021 وهو نفس الشهر الذي سجلت فيه العملة المشفرة أعلى مستوى لها عند 68999.99 دولار.

وزادت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنسبة 50 بالمئة هذا العام وجاء معظم الارتفاع في الأسابيع القليلة الماضية في ظل ارتفاع حجم تداول صناديق بتكوين المدرجة في الولايات المتحدة بعد الموافقة عليها في وقت سابق من هذا العام.