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منتمون لعرقية الأرمن في قرة باغ سيغادرون إلى أرمينيا

منذ 36 دقيقة
إقليم قرة باغ

إقليم قرة باغ

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أفادت قيادة منطقة ناغورنو قرة باغ لرويترز، اليوم الأحد، أن المنتمين لعرقية الأرمن في المنطقة سيغادرونها إلى أرمينيا، إذ إنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.

وقال دافيد بابايان مستشار لرئيس “جمهورية أرتساخ” التي أعلنها الانفصاليون من جانب واحد “شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. 99.9 بالمئة يفضلون مغادرة أرضنا التاريخية”.

وأضاف أن من غير الواضح متى سيتوجه الأرمن في قرة باغ، وعددهم نحو 120 ألف نسمة، إلى ممر لاتشين.

وتابع قائلا “مصير شعبنا المسكين سيسطره التاريخ كعار ووصمة على جبين الأرمن والعالم المتحضر بأسره. المسؤولون عن مصيرنا هذا سيحاسبون يوما ما أمام الله على خطاياهم”.

    المصدر :
  • رويترز

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