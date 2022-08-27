منحة يابانية لتونس بقيمة 100 مليون دولار لمواجهة آثار كورونا

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تونس (السبت 27-8-2022) نقلا عن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي أن اليابان منحت تونس تمويلا بقيمة 100 مليون دولار للمساعدة في تخفيف آثار جائحة كورونا.

ويزور هاياشي تونس لحضور مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد).

من جهة أخرى تعهدت طوكيو أيضاً بتقديم مساعدات بقيمة 30 مليار دولار للتنمية في أفريقيا، قائلة إنها تريد توطيد العلاقات مع القارة، في ظل تهديد النظام الدولي القائم على القوانين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في كلمته أمام مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) المنعقد في تونس، إن طوكيو ستعمل على ضمان شحن الحبوب إلى أفريقيا وسط نقص عالمي.

وأضاف كيشيدا عبر دائرة تلفزيونية بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 “إذا تخلينا عن مجتمع قائم على القوانين وسمحنا بتغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن بالقوة، فإن تأثير ذلك لن يمتد عبر أفريقيا فحسب، بل عبر العالم بأسره”.

وأوضح كيشيدا أن مبلغ 30 مليار دولار سيتم تسليمه على مدى ثلاث سنوات، وتعهد بمبالغ أصغر لتحقيق الأمن الغذائي بالتنسيق مع بنك التنمية الأفريقي.