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منح أنجيلا ميركل جائزة "نانسين" لترحيبها باللاجئين

منذ 30 دقيقة
آخر تحديث: 4 - أكتوبر - 2022 11:19 مساءً
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

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أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، منحها أرفع جوائزها للمستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، لجهودها في الترحيب بأكثر من مليون لاجئ، معظمهم من سوريا، في ألمانيا بالرغم من بعض الانتقادات بالداخل والخارج.

وقال المتحدث باسم المفوض السامي للاجئين، ماثيو سولتمارش، إن الاختيار وقع على أنجيلا ميركل كأحدث متلقية لجائزة “نانسين”، التي تسلمها المفوضية – ومقرها في جنيف- سنويا.

وأضاف: “في ظل قيادة المستشارة آنذاك ميركل، رحبت ألمانيا بأكثر من 1.2 مليون لاجئ وطالب لجوء في عامي 2015 و2016، وقد كان ذلك كما تتذكرون خلال ذروة الصراع في سوريا، وكان هناك عنف دام في أنحاء أخرى من العالم”.

وتابع: “ساعدت ميركل بإلقاء الضوء على محنة اللاجئين عالميا”، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وتتضمن الجائزة مبلغا قيمته 150 ألف دولار، ويتوقع أن تتوجه ميركل إلى جنيف، الاثنين، للحصول على الجائزة.

من جانبها، شكرت ميركل المفوضية، واعتبرت أن الجائزة “فخر كبير” لها.

وتكرم جائزة “نانسين” للاجئين، الأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي “تبذل أقصى ما في وسعها” لحماية اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية.

وحصل أكثر من 60 شخصا على الجائزة منذ تأسيسها عام 1954 للاحتفاء بفرايدتيوف نانسين، وهو عالم ومستكشف ودبلوماسي نرويجي كان أول مفوض للاجئين في عصبة الأمم التي سبقت الأمم المتحدة.

    المصدر :
  • وكالات

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