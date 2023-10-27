السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
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مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: غالبية المجتمع الدولي تفضل دعم "الدفاع عن الإرهابيين النازيين"

منذ 57 دقيقة
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة

مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة

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في ظل شنّ إسرائيل أعنف قصف من مختلف الجبهات على قطاع غزة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار العربي الداعي لهدنة إنسانية فورية ووقف النار في غزة بـ120 صوتاً.

في حين أكد مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية مارك ريجيف، أن العملية العسكرية في غزة مستمرة، دون إيضاح مزيد من التفاصيل سوى أنه توعد بأن إسرائيل ستجعل حماس تدفع الثمن اعتبارا من الليلة، وفق زعمه.

في هذا المجال، أعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن التصويت يظهر أن غالبية المجتمع الدولي تفضل دعم “الدفاع عن الإرهابيين النازيين” بدلا من إسرائيل.

وقال: “الطريقة الوحيدة لتدمير حماس هي اجتثاثهم من أنفاقهم ومدينتهم الإرهابية تحت الأرض”.

وأضاف: “المنظمة ليس لها شرعية بعد تبني الجمعية العامة لقرار بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس”.

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