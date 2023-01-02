مندوب روسيا يُحذّر من "آثار سلبيّة" لأيّ بديل عن الاتفاق النووي

أعلن مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الإثنين، أنّ أيّ بديل عن الاتفاق النووي مع إيران قد تكون له آثار “سلبية للغاية” على الأمن الإقليمي.

أضاف أوليانوف عبر تويتر: “هناك طرق دبلوماسية موثوقة للتحقق ممن هو الطرف الجاد في الاتفاق النووي ومن ليس كذلك”.

“الجهود لم تستنفد“

كما أشار المندوب الروسي إلى أن الجهود الدبلوماسية “لم تُستنفد بعد”، حال وجود الإرادة السياسية المتعلقة بملف الاتفاق النووي.

تبادل الرسائل مستمر

في وقت سابق، اليوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إنّ تبادل الرسائل بين أوروبا وإيران “مستمر حتى الآن”، من أجل الوصول إلى نتيجة بخصوص الاتفاق النووي.

هل ترضخ طهران للضغوط الغربية وتعود للاتفاق النووي في 2023

كما قال ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، إن الغرب على “خطأ تام” إذا تصور أن باستطاعته الضغط على طهران في المفاوضات عبر “التدخل” في الشأن الإيراني، مضيفاً “أنصح الأوروبيين أن يتجنبوا التلاعب، وأن يتخذوا سياسة جادة وصارمة من أجل بدء المفاوضات وإعلان الاتفاق”.

“مستعدون لاستكمال المفاوضات“

كذلك شدد المتحدث على أن إيران مستعدة لاستكمال المفاوضات النووية، ولكنه قال إن “استعدادنا لذلك لن يبقى للأبد”.

يذكر أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا مراراً أن جميع خياراتهم مطروحة على الطاولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية.

كان بيني غانتس أعلن في آب/ أغسطس الماضي، أن بلاده يجب أن تستعد لعمل عسكري أحادي الجانب ضد برنامج إيران النووي.