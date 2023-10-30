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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: عاملونا كبشر وافعلوا شيئا لوقف الجرائم الإسرائيلية

منذ 48 دقيقة
المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور

المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور

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كشف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، تعداد الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إن 3500 طفلا فلسطينيا استشهدوا بمعدل طفل فلسطيني كل 5 دقائق.

ودعا منصور أعضاء مجلس الأمن الدولي، لوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، قائلا: “عاملونا كبشر وافعلوا شيئا لوقف الجرائم التي تُرتكب بحق أطفالنا ونسائنا ومرضانا”.

وأضاف منصور: “آلاف الفلسطينيين يموتون، وعلى المجلس إصدار قرار وقف إطلاق النار”.

وتابع: “غزة الآن جحيم على الأرض ولا مكان آمن أمام الفلسطينيين. أغلبية سكان غزة أصبحوا نازحين بسبب القصف الإسرائيلي”.

واختتم حديثه قائلا: “لماذا يؤكد بعض أعضاء مجلس الأمن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون أن يذكر ذلك للفلسطينيين. ألا يحق للشعب الفلسطيني أن يعيش حرا ويدافع عن نفسه”.

والتأم مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة، ليلة الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة الإثنين إن إيصال المساعدات إلى غزة يتطلب وجود أكثر من معبر حدودي، وإن معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة إسرائيل هو الوحيد المجهز لاستيعاب ما يكفي من الشاحنات.

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