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منذ 1992… ترامب أول رئيس أمريكي يخسر إعادة انتخابه

منذ 16 دقيقة
دونالد ترامب

دونالد ترامب

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بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الاميركية، اصبح دونالد ترامب أول رئيس أمريكي بعد جورج بوش الأب يخسر إعادة انتخابه، حيث فشل الأخير في الفوز بولاية ثانية في السباق الرئاسي أمام الديمقراطي بيل كلينتون.

وعلق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم السبت على إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، بانتخابات الرئاسة.

وقال ترامب إن الانتخابات الأمريكية لم تحسم بعد، مضيفا أن بايدن يتعجل في إعلان فوزه زورا، وأكد أنه سيرفع دعوى في المحكمة العليا ضد نتائج الانتخابات يوم الاثنين المقبل.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال بايدن، إنه يتشرف بأن “اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد”، وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد “ليس سهلا”، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

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