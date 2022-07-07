منسق البيت الأبيض في السعودية للإعداد لزيارة بايدن

غادر منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، الخمس، إلى السعودية لإجراء الاستعدادات النهائية لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة المقرر إجراؤها في الـ 15 من الشهر الجاري، وفق ما قال موقع ”إكسيوس“ الأمريكي.

واعتبر الموقع أن زيارة بايدن إلى السعودية التي ستعيد ضبط علاقات إدارته مع المملكة حساسة من الناحية الدبلوماسية والسياسية.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة.

وأشار الموقع إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت توترا بعد تولي بايدن منصبه بسبب تصريحاته المعادية للسعودية على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وسيصل بايدن إلى السعودية مباشرة بعد زيارة إسرائيل والضفة الغربية برحلة مباشرة من تل أبيب إلى جدة.

ونقل الموقع عن مصادر بالبيت الأبيض، أن “ الجزء الأول من رحلة بايدن سيركز على القمة مع قادة المملكة والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان ومصر والأردن والعراق“.

وأضافت المصادر أن ”الجزء الثاني من الزيارة سيركز على إصلاح العلاقات مع الرياض وعلى حاجة الولايات المتحدة لزيادة إنتاج النفط السعودي وعلى خطوات التطبيع بين السعودية وإسرائيل“.

وحاول بايدن، خلال مؤتمر صحفي في مدريد الأسبوع الماضي، التقليل من أهمية الجزء الثاني من رحلته وسط انتقادات بين بعض الديمقراطيين في الكونغرس.

وقال بايدن: ”أبدأ تلك الرحلة من إسرائيل، ويعتقد الإسرائيليون أنه من المهم حقًا أن أقوم بزيارة الرياض أيضا من أجل القمة التي ستعقد هناك“.

ووفقا للموقع، أكد بايدن أنه ليس هناك أي التزام يتم التعهد به.

وقال: ”أعتقد أنني سأقابل الملك وولي العهد، لكن هذا ليس هذا هو الاجتماع الذي سأحضره.. ”سيكونون جزءًا من اجتماع أكبر بكثير“.

وأوضح الرئيس أن الزيارة إلى السعودية ستتناول تعميق اندماج إسرائيل في المنطقة ”وهو أمر جيد للسلام ولأمن إسرائيل“، وإنهاء الحرب في اليمن.

وتعد زيارة بايدن للمنطقة الأولى منذ وصوله إلى البيت الأبيض خلفا للرئيس السابق دونالد ترامب أوائل العام الماضي.