منشأة “تنظيف السجّاد”… ضغوط على إيران لكشف أسرارها

بعد عامين على العثور على جزيئات اليورانيوم في موقع ايراني قديم غير معلن وصفته إسرائيل بأنه “مستودع نووي سري”، ضغطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والولايات المتحدة على إيران، الأربعاء، لتقديم تفسير نهائي حول مصدر هذه الجزئيات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد لفت الانتباه إلى موقع تورقوز آباد في طهران في خطاب ألقاه بالأمم المتحدة في سبتمبر أيلول 2018، وطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته. ووصفته إيران بأنه منشأة لتنظيف السجاد.

وتوجه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هناك في فبراير 2019 وأخذوا عينات بيئية ظهرت فيها آثار يورانيوم معالج.

ومنذ ذلك الحين، تسعى الوكالة التابعة للأمم المتحدة ومقرها فيينا للحصول على إجابات فيما يتعلق بمصدر هذه الجزيئات. وتقول إن جزءا فقط من تفسيرات إيران لا يتمتع بمصداقية.