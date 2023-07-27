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منصة صوت بيروت تعزي دولة الإمارات ورئيسها بوفاة الشيخ سعيد بن زايد

منذ 9 دقائق
آخر تحديث: 27 - يوليو - 2023 3:27 مساءً
الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

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تتقدم صوت بيروت انترناشونال من دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأحر التعازي بوفاة ممثل حاكم ولاية أبو ظبي سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، سائلين الله عز وجل ان يرحمه وان يجعل مثواه الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد نعى أخاه الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية (الخميس 27-7-2023).

وأصدر ديوان الرئاسة في الإمارات بيان النعي التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

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