منطقة اليورو.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية

استمر معدل التضخم بالتراجع في منطقة اليورو في حزيران 2023 مع انخفاض تكاليف الطاقة، لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ما زالت مرتفعة، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية.

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 5.5 في المئة هذا الشهر، مقارنة بـ6.1 في المئة في أيار 2023، وفق وكالة “يوروستات” التابعة للاتحاد الأوروبي. وكان التحسن أفضل بقليل مما توقعه محللون، والذين أشاروا إلى نسبة 5.6 في المئة.

وبما أن أسعار المواد الاستهلاكية ما زالت أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، يتوقع محللون بأن يتواصل رفع معدلات الفائدة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 11.7 في المئة في حزيران 2023 مقارنة مع 12.5 في المئة في أيار 2023، وفق “يوروستات”.

وذكرت الوكالة بأن التضخم في أسعار الطاقة في منطقة اليورو تراجع، حيث انخفض بنسبة 5.6 في المئة في حزيران 2023، بعدما سجل تراجعا بنسبة 1.8 في المئة في أيار 2023.

وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ المتذبذبة، إلى 5.4 في المئة في حزيران 2023 مقارنة بـ 5.3 في المئة في أيار 2023. ويعد التضخم الأساسي مؤشرا رئيسيا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ في فرانكفورت مقرا.

ارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إلى 6.4 في المئة في حزيران 2023، مقارنة مع 6.1 في المئة في أيار 2023، وفق بيانات رسمية.

لكن إسبانيا سجلت تباطؤا في معدل التضخم السنوي وصل إلى 1.9 في المئة في حزيران 2023 بفضل تراجع أسعار الوقود والكهرباء والأغذية.

وأفادت “يوروستات” أن بين البلدان العشرين التي تستخدم اليورو، سجلت لوكسمبرغ أقل معدل تضخم بلغ 1.0 في المئة في حزيران 2023. ووفقا لبيانات أخرى لـ”يوروستات”، بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرا في أيار 2023 عند 6.5 في المئة.