منظر مفزع.. دخان أصفر يغطي أجواء مدينة شينغتاي شمال الصين!

قال التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) (السبت 12-8-2023) إن دخانا أصفر غطى أجزاء من مدينة بشمال الصين بعد حدوث تسريب لمواد حمضية من مستودع مملوك لأحد مصنعي منتجات الأطفال.

وتابع التلفزيون أن الحادث وقع في شينغتاي بإقليم خبي وأن إدارة الإطفاء وآخرين سيطروا على الموقف. وأضاف التلفزيون أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا وأنه يجري التحقيق في ملابساته.

وتشيع الحوادث التي تسببها انفجارات الغاز والكيماويات في الصين عقب أعوام من النمو الاقتصادي بوتيرة سريعة للغاية. وكثفت الصين عمليات التفتيش والتفقد، لكن الحوادث الصناعية وحوادث العمل تظل شائعة.

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ في يونيو حزيران إلى إجراء تعديل في قوانين السلامة في أنحاء البلاد بعدما أودى أحد أشد انفجارات الغاز منذ سنوات بحياة 31 شخصا في شمال غرب الصين.

ونُشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية على نطاق واسع تظهر السماء فوق شينغتاي وهي تتحول للون الأصفر، وعبر كثيرون عن قلقهم من التسريب. وكتب أحد مستخدمي الإنترنت “أكان ذلك هو الكلور؟ سيكون الأمر فظيعا إن كان كذلك”.