منظمة التحرير تتهم إسرائيل بتعريض حياة الأسير مروان البرغوثي للخطر في سجونها

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، إسرائيل بتعريض حياة القيادي في حركة “فتح” مروان البرغوثي، للخطر في سجونها.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة حسين الشيخ في بيان، إن “ما يتعرض له أسرانا في معتقلات الاحتلال من أبشع أشكال التعذيب والتنكيل والبطش والعزل هو قتل بطيء”.

وأوضح أن “آخر هذه الممارسات الاحتلالية هو ما يتعرض له القائد مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح من عزل وتعذيب ومحاولات قهر وإذلال وضرب تعرض حياته للخطر”.

وطالب الشيخ المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بـ”التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف الإجراءات القمعية بحق الأسرى، وقادتهم في معتقلات الاحتلال وحمايتهم وإطلاق سراحهم فورا”.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة “المسؤولية عن عمليات نفذتها مجموعات مسلحة محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة إسرائيليين”.

وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، إلى جانب حملة تنكيل بالأسرى وقيادتهم في السجون مما أدى إلى وفاة 13 أسيرا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.