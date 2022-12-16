منظمة الصحة العالمية: المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا "فارغ أو منخفض للغاية"

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن المخزون العالمي من لقاحات الكوليرا الذي تساعد المنظمة في إدارته “فارغ أو منخفض للغاية حاليا”.

يأتي ذلك بينما عاود المرض الظهور في شتى أنحاء العالم.

وقال الدكتور فيليب باربوزا رئيس فريق مكافحة الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائي في منظمة الصحة العالمية “تم تخصيص جميع اللقاحات التي أُنتجت بالفعل. لذا علينا الآن انتظار الدفعة التالية التي هي قيد الإنتاج حتى نتمكن من تخصيصها”.

وكان يشير إلى المخزونات التي تحتفظ بها مجموعة التنسيق الدولية لتوفير اللقاحات والتي تديرها منظمة الصحة العالمية وشركاء آخرون.