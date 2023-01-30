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منظمة الصحة العالمية: كوفيد-19 لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية

منذ 54 دقيقة
الصحة العالمية

الصحة العالمية

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قالت منظمة الصحة العالمية الاثنين 30\1\2023 إن كوفيد-19 لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا، وهو ما يشكل أقصى درجات التحذير لدى المنظمة.

وأضافت في بيان أن الجائحة تمر على الأرجح “بمرحلة انتقالية” لا تزال الإدارة الحذرة ضرورية خلالها “للتخفيف من التداعيات السلبية المحتملة”.

ومرت ثلاث سنوات منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية لأول مرة أن فيروس كورونا يمثل حالة طوارئ صحية عالمية. وتوفي أكثر من 6.8 مليون بالمرض الذي تم تسجيل إصابات به في كل بلد على وجه الأرض وألحق أضرارا بالمجتمعات والاقتصادات.

ومع ذلك فقد أدى ظهور لقاحات وعلاجات إلى تغيير الوضع الوبائي بشكل كبير منذ عام 2020. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه يأمل في إعلان نهاية لحالة الطوارئ الصحية تلك هذا العام لا سيما حال التمكن من تحسين الوصول إلى تدابير المكافحة عالميا.

وقال خلال اجتماع منفصل لمنظمة الصحة العالمية الاثنين “ما زلنا نأمل في أن ينتقل العالم… إلى مرحلة جديدة تقل فيها حالات دخول المستشفيات والوفيات (المرتبطة بكوفيد) إلى أدنى مستوى ممكن”.

    المصدر :
  • رويترز

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