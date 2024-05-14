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منظمة الصحة العالمية: لا خطأ في إحصاء الشهداء الذي تعلنه السلطات الفلسطينية في غزة

منذ ساعة واحدة
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن “لا خطأ في إحصاء الشهداء الذي تعلنه السلطات الصحية الفلسطينية في غزة”، بحسب ما أوردت وكالة “رويترز”.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لـ “حماس”، الثلاثاء، أن “حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة ارتفعت إلى 35173 قتيلا منذ السابع من تشرين الأول الماضي”.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم إحصاء 82 قتيلاً على الأقل خلال 24 ساعة، لافتة الى أن عدد الجرحى الاجمالي بلغ 79061 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.

وفر نحو 360 ألف شخص من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة منذ أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء الأولى قبل أسبوع، وفقا لأرقام الأمم المتحدة يوم الاثنين.

    المصدر :
  • وكالات

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